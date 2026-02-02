В Англии найдена средневековая печать с надписью «Тайна Ричарда»

Средневековую печать с кроваво-красным камнем в середине обнаружили в английском графстве Эссекс. Находку сделали искатели кладов с помощью металлодетектора. Исследование показало, что возраст предмета — около 800 лет. При этом камень относится к римским временам, ему не менее 2 тысяч лет.

Размер печати составляет всего 2,7 см, вес — 6,44 грамма. Петля, прикрепленная к одному концу овальной печати, показывает, что ее использовали как подвеску. На поверхности располагалась надпись «Тайна Ричарда», а также изображение креста — христианского символа, который в Средние века широко использовался рыцарями-тамплиерами.

В центре печати располагался кусок сердолика. На нем выгравировали изображение колесницы с возничим, запряженной парой лошадей. Резной драгоценный камень датировали концом I века до нашей эры – началом I века нашей эры. Это значит, что он на 1200 лет старше самой печати.

Ученые предположили, что владелец печати (некий Ричард) мог специально выбрать старинный камень, чтобы подчеркнуть свое знание классического мира. Ценный сердолик также был показателем высокого социального статуса своего обладателя.

