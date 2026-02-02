SpaceX подала заявку на создание гигантской группировки спутников

Компания SpaceX подала заявку в Федеральную комиссию по связи США (FCC) на получение разрешений для развертывания гигантской орбитальной группировки, состоящей из миллиона спутников. Согласно документу, датированному 30 января, целью проекта является создание сети орбитальных центров обработки данных для обеспечения вычислительной мощности, необходимой для работы искусственного интеллекта непосредственно в космосе, сообщает New-Science.ru.

Этот амбициозный проект, как говорят эксперты, среднесрочная цель SpaceX. Согласно предоставленной информации, спутники будут размещены на низкой околоземной орбите на высотах от 500 до 2000 километров, работая на орбитальных "слоях", разделенных расстоянием в 50 километров. Основной наклон орбиты составит 30 градусов на солнечно-синхронных орбитах. В официальном обращении к FCC SpaceX заявляет, что "запуск миллиона спутников, функционирующих как орбитальные центры обработки данных, является первым шагом к преобразованию в цивилизацию второго типа по шкале Кардашева, способную использовать всю энергию Солнца, одновременно поддерживая приложения на основе искусственного интеллекта для миллиардов людей сегодня и обеспечивая многопланетное будущее человечества среди звезд".

Что такое - Шкала Кардашева? Этот метод измерения технологического развития цивилизации, основанный на количестве энергии, которое цивилизация может использовать для своих нужд, был предложен советским радиоастрономом Николаем Кардашевым в работе "Передача информации внеземными цивилизациями", опубликованной в "Астрономическом журнале" СССР в 1964 году.

Шкала классифицирует цивилизации по уровню потребляемой энергии: тип I использует всю энергию своей планеты, тип II - своей звезды, тип III - своей галактики. Использование этой концепции, более характерной для научной фантастики, подчеркивает долгосрочное, амбициозное и смелое видение SpaceX, замечают эксперты.

Подчеркивается, что создание мегасозвездия из миллиона спутников может привести к беспрецедентному прогрессу в сфере ИИ и телекоммуникаций, но также повлечет серьезные инфраструктурные вызовы и масштабные экологические проблемы. Пока проект существует лишь на бумаге, но подача официального документа в FCC демонстрирует серьезность намерений компании. Параллельно SpaceX сосредоточена на максимальном расширении группировки Starlink и скорейшем вводе в эксплуатацию ракеты Starship. Только при успешной реализации этих двух проектов компания сможет приступить к планированию группировки такого невероятного масштаба, заключают аналитики.

Между тем текущая группировка Starlink уже насчитывает около 9000 спутников. Это больше, чем у любой другой страны или компании. Ее рост постоянно вызывает дискуссии о засорении космоса и помехах для астрономии. Запуск же миллиона аппаратов многими учеными рассматривается как потенциальная точка невозврата.

Показательный момент: в 2026 году SpaceX начнет массово понижать орбиты своих спутников Starlink с текущей высоты около 550 километров до 480 километров. Как ранее заявил вице-президент SpaceX по инженерным вопросам Starlink Майкл Николлс, это решение направлено на повышение безопасности на переполненной низкой околоземной орбите. По его словам, процесс переконфигурации затронет все спутники, работающие на высшей отметке, и будет поэтапно завершен в течение года.

Как говорят эксперты, SpaceX идет на этот шаг как раз из-за растущих опасений по поводу орбитальной перегруженности, вызванной активным выводом тысяч спутников для широкополосного доступа в интернет, связи и наблюдения за Землей.

Становится все более горячей и проблема космического мусора. По разным оценкам, в настоящее время у нас над головами летает свалка из отработавших свое аппаратов, обломков и фрагментов общей массой более семи тысяч тонн. Это вес груженого железнодорожного состава из более чем 70 вагонов! На околоземных орбитах находится свыше 1 млн космических объектов размером от одного сантиметра. А к 2030 году их число увеличится как минимум в полтора раза.

Как верно подметил кто-то, если каскад столкновений начнется, мечта Маска о колонизации Марса может рухнуть вместе с тысячами спутников. Человечество рискует оказаться в ловушке на Земле, отрезанное от космоса непроницаемым поясом из обломков собственных амбиций.