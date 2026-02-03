Развенчан миф о шестом пальце у «ведьмы» Анны Болейн

Скрытая деталь, обнаруженная на портрете Анны Болейн, стала "опровержением колдовства", говорят историки. Изучение картины предполагает попытку развенчать миф о том, что у бывшей жены короля Генриха VIII был шестой палец.

© mk.ru

На портрете Анны Болейн изображена одна из самых знаковых фигур в истории, с подвеской в виде буквы “Б”, французским капюшоном, темными глазами и красной розой в правой руке. Теперь под слоями краски была обнаружена тайна, которая оставалась скрытой почти 500 лет, отмечает The Guardian.

Научный анализ картины в замке Хевер, где прошло ее детство в Кенте, выявил доказательства того, что художник елизаветинской эпохи стремился создать “визуальное опровержение” утверждениям о том, что злополучная жена Генриха VIII была ведьмой с шестым пальцем на правой руке.

В то время как дендрохронологический анализ или определение годичных колец деревьев позволил датировать дубовую панель примерно 1583 годом - периодом правления дочери Анны, Елизаветы I, – инфракрасная технология выявила существенный недостаток рисунка.

Считается, что убранная треугольная форма под правой рукой Анны отражает тот момент, когда художник решил изобразить Анну, держащую красную розу, так, чтобы были хорошо видны ее руки и пальцы.

В XVI веке художники использовали “образцы”, взятые с натуры во время коротких натурных съемок, чтобы иметь возможность последовательно воспроизводить королевские портреты. Они распространялись между мастерскими в качестве утвержденных образцов.

Нижняя часть рисунка показывает, что художник изначально использовал узор, который в основном был сосредоточен на голове и плечах Анны, прежде чем адаптировать его, чтобы “разоблачить злословие того времени” как ложь.

Доктор Оуэн Эммерсон, помощник хранителя музея в Хевере, сказал: “Благодаря четкому изображению пяти пальцев на каждой руке, портрет служит визуальным опровержением враждебных слухов и защитой Анны Болейн и, как следствие, легитимности ее дочери Елизаветы”.

В 1536 году Анна была заключена в Тауэр за супружескую измену, напоминает The Guardian. Хотя она отрицала обвинения, ее признали виновной в государственной измене и обезглавили. Ее единственным преступлением была неспособность родить Генриху VIII сына.

Король развелся с первой из своих шести жен, Екатериной Арагонской, чтобы жениться на Анне – брак, который привел его к разрыву с католической церковью и положил начало английской реформации. Генрих VIII убрал все следы пребывания Анны в королевских дворцах, и считается, что ни один портрет, написанный при ее жизни, не сохранился.

На основании последнего анализа команда пришла к выводу, что этот портрет является самым ранним из известных на сегодняшний день научно датированных панно с изображением Анны, созданным в период сознательного пересмотра ее образа во время правления Елизаветы I, в период сильной политической и религиозной напряженности.

В своей книге "Многоликая Анна Болейн", опубликованной в 2025 году, Хелен Харрисон предположила, что руки Анны были изображены на портрете, чтобы опровергнуть утверждения Николаса Сандерса, писателя и активиста XVI века, который выступал за восстановление римского католицизма в Англии. Он пытался подорвать легитимность Елизаветы I, написав, что у Анны “на правой руке было шесть пальцев”. Когда ему рассказали о новых доказательствах, Харрисон сказала, что было удивительно обнаружить, что анализ подтверждает ее теорию.