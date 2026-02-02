Ученые зафиксировали рост солнечной активности

На Солнце сформировался крупный центр активности, обладающий исключительно большими запасами энергии. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, энергия, накопленная в глубине звезды, выносится на поверхность в виде электрических токов и сильных магнитных полей. В местах их концентрации образовались многочисленные солнечные пятна.

© Российская Газета

Область активности при этом остается относительно компактной. Она фактически "захлебывается" этой энергией и сжигает ее всеми доступными способами, непрерывно производя сильные вспышки, рассказали в своем Telegram-канале ученые.

"Поскольку, судя по всему, сильных и очень сильных вспышек уже недостаточно, то в ход пошли супервспышки", - говорится в сообщении.

Никаких признаков снижения энергетического потенциала активного центра нет, поэтому сильные вспышки на Солнце продолжатся. Возможны также новые и даже еще более крупные взрывы.

Произошедшее в ночь на 2 февраля событие уровня X8.1 относится к числу супервспышек. За прошедшую четверть века - с 1 января 2001 года - на Солнце было зафиксировано всего 13 вспышек такого уровня и выше.

Однако вспышки подобного масштаба не всегда влияют на Землю, уточнили специалисты. По их словам, важны детали. В данном же случае удар по Земле не подтвержден. Вероятность того, что его и не будет, составляет 90%.

Вместе с тем риски сохраняются. Во-первых, вечером 2 февраля активный центр приблизится к линии Солнце-Земля и вплоть до 7 февраля будет находиться в зоне наиболее эффективного воздействия, "увернуться" от него не получится. Во-вторых, из центра пока не происходило крупных выбросов плазмы, однако это не означает, что ее там нет.