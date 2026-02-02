В Windows обновили меню «Пуск»

Корпорация Microsoft подтвердила появление обновленного меню «Пуск» и объяснила изменения. Об этом сообщает издание Windows Latest.

В январе Microsoft представила обновление для Windows 11 — в том числе, оно содержит новое меню «Пуск». В компании рассказали, что новый дизайн разворачивают постепенно, и в начале 2026 года его смогут оценить все большее число пользователей.

Журналисты медиа заметили, что меню «Пуск» получило большие размеры и новые функции. В Microsoft объяснили, ради чего был обновлен самый известный элемент Windows. В первую очередь в компании рассказали, что ускорили работу меню: «оно стало работать быстрее, и мы также адаптировали его под меняющиеся тенденции». Также в меню закрепили «четкую иерархию» — сначала идет строка поиска, затем закрепленные приложения, рекомендательная лента и все остальное.

«Рекомендации, созданные специально для вас, обучаются в режиме реального времени, и есть возможность скрыть их, если они окажутся вам бесполезными», — заметили в Microsoft.

При этом в более ранних версиях операционной системы (ОС) скрыть ленту рекомендаций было невозможно.

Кроме того, в Microsoft заявили, что «Пуск» теперь напоминает меню смартфона. По словам специалистов, структура меню настроена таким образом, чтобы отдавать предпочтение наиболее используемым функциям и приложениям — «все как в вашем телефоне, больше никаких бесконечных прокруток».

Ранее Microsoft пообещала восстановить доверие пользователей к провальной Windows 11.