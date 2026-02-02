Раскрыты особенности нового субфлагманского смартфона iQOO

Компания iQOO официально подтвердила подготовку к выпуску нового субфлагманского смартфона iQOO 15R, презентация которого состоится 24 февраля. В преддверии анонса бренд начал раскрывать ключевые особенности устройства, делая акцент на производительности и игровых возможностях.

© iQOO

Смартфон будет построен на базе нового флагманского процессора Snapdragon 8 Gen 5, благодаря которому iQOO 15R демонстрирует результат свыше 3,5 миллиона баллов в бенчмарке AnTuTu. За графическую производительность отвечает фирменный чип Q2 Super Computing Chip, обеспечивающий стабильные 144 FPS в поддерживаемых играх, улучшенную плавность анимаций и оптимизацию энергопотребления.

Дополнительно устройство получит отдельный модуль для улучшения качества связи, что должно повысить стабильность сигнала в сетях 5G и снизить задержки при онлайн-играх.

По предварительной информации, iQOO 15R оснастят AMOLED-дисплеем с высокой частотой обновления, продвинутой системой охлаждения для стабильной работы под нагрузкой, а также аккумулятором с поддержкой быстрой зарядки.

Также подтверждено, что смартфон будет доступен в фирменной расцветке Dark Knight, выполненной в тёмном матовом стиле. Другие варианты цветов могут быть представлены ближе к официальному релизу. Стоимость составит до 50 000 рублей.