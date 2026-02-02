Дорогие iPhone стали покупать чаще

Интерес потребителей Apple стал смещаться в сторону более дорогих смартфонов. Об этом говорится в отчете Consumer Intelligence Research Partners (CIRP).

Специалисты фирмы проанализировали продажи телефонов американского бренда и выяснили, что самой популярной моделью в декабре 2025 года был iPhone 17 Pro Max. Он имеет долю 27 процентов. На втором месте расположился iPhone 17 Pro — 25 процентов, на третьем — iPhone 17, который имеет долю 22 процента. Таким образом, на самые дорогие модели пришлось 52 процента продаж.

Для сравнения, на Pro-версии смартфонов Apple в декабре 2024 года приходилось 39 процентов продаж. Тогда, по данным CIRP, самым продаваемым был iPhone 16 Pro Max — 23 процента, затем iPhone 16 Pro и iPhone 16 — 16 и 8 процентов соответственно.

Аналитики заметили, что суммарно на новые iPhone в конце 2025-го пришлось 80 процентов продаж от общего количество реализованных смартфонов Apple.

Ранее в Counterpoint Research заявили, что iPhone 16 стал самым продаваемым смартфоном в мире в 2025 году. В топ-10 бестселлеров оказались только девайсы Apple и Samsung.