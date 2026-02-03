Ученые предупредили о риске «черных лебедей» на Солнце

До середины пятницы, 6 февраля, центр солнечной активности будет находиться в зоне прямых ударов по Земле. Об этом предупредили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

© tvc.ru

Как заявили ученые в своем Telegram-канале, ситуацию можно охарактеризовать как "солнечную оперу", но пока неясно, трагедия это или комедия.

При нынешнем положении активного центра на Солнце в случае крупных выбросов массы и их нормального распространения магнитосферу Земли ожидает практически фронтальное воздействие плазменных облаков. Чтобы понять масштаб последствий, эксперты напомнили про крупнейший в XXI веке радиационный шторм после прямого удара вспышки X1.9 от 18 января.

Все такие события являются "черными лебедями", то есть их нельзя предугадать, а их последствия оказываются масштабнейшими. В Лаборатории солнечной астрономии отказались делать прогнозы и "изображать, что это в данном случае возможно", предложив в течение следующих четырех дней "смотреть на цвет лебедей".

29 января специалисты предупреждали, что магнитные бури снова обрушатся на Землю — ожидается постепенное изменение тренда и возобновление роста числа вспышек. Однако в то время еще было неясно, до какого уровня может подняться эта активность.

В декабре на Солнце возобновились вспышки высшего уровня X, причем производила их та же единственная область на Солнце (№ 4274), которая практически в одиночку формировала всю экстремальную солнечную активность в последние месяцы 2025 года. Ученые называли такую ситуацию "полным безумием".