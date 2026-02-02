NASA проведет генеральную репетицию запуска к Луне миссии «Артемида-2»

На космодроме на мысе Канаверал в штате Флорида состоится генеральная репетиция запуска к Луне американской пилотируемой миссии «Артемида-2» на корабле Orion. Она будет проведена 2 февраля, сообщает NASA.

По информации этого американского космического агентства, планируется заправка криогенным топливом ракеты-носителя SLS (Space Launch System), которая уже установлена на стартовой площадке, проверка работы всех систем комплекса ракеты и корабля, наземной инфраструктуры, отработка предстартовых процедур, а также последующего слива топлива. При этом на борту Orion не будет находиться экипаж миссии.

Когда в 2019 году администрация Дональда Трампа дала старт программе «Артемида», высадка на Луну планировалась к 2024 году: как раз под конец планируемого второго президентского срока. Однако на второй срок Трамп сразу избраться не смог, но и американская космическая промышленность оказалась не ровней самой себе образца 1960-х. В итоге первый в XXI веке пилотируемый лунный полет по программе «Артемида-2» состоится лишь в первых месяцах 2026 года.