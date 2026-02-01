Журналист узнал о планах Apple на компактный складной iPhone

Компания Apple рассматривает возможность выпуска складного iPhone в форм-факторе раскладушки с квадратным корпусом. Об этом сообщает обозреватель Bloomberg Марк Гурман.

По данным журналиста, потенциальная модель может стать конкурентом таких устройств, как Samsung Galaxy Z Flip7 и Motorola Razr, и будет выполнена в формате вертикальной «раскладушки». В отличие от первого складного iPhone Fold, который, как ожидается, получит конструкцию формата «книжки», новое устройство ориентировано на более компактный сегмент.

Гурман подчеркнул, что появление складного iPhone в формате Flip пока не гарантировано. По его словам, Apple рассчитывает сначала оценить рыночный успех своего первого складного смартфона, который будет конкурировать с моделями вроде Samsung Galaxy Z Fold7. В случае позитивной реакции рынка компания может расширить линейку и за счет устройств другого форм-фактора.

Первый складной смартфон Apple представят уже в сентябре 2026 года вместе с iPhone 18 Pro и Pro Max — базовый iPhone 18, по слухам, выйдет весной 2027 года.