Астрономы рассказали две любопытных подробности о "костяном" полнолунии февраля

Ближайшее полнолуние, которое состоится ночью 2 февраля, будет связано с кольцеобразным солнечным затмением, ожидающимся в середине месяца, сообщает starwalk.space.

© Московский Комсомолец

Также эксперты сказали, что полнолуние будет связано с празднованием лунного, или китайского Нового года.

Авторы публикации утверждают, что чаще всего февральское полнолуние зовут "снежной луной", не некоторые индейцы также говорили о нем как о "Костяной луне", "луне Орла" и "Луне, когда возвращаются гуси".