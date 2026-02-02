Как археологи вернули миру затерянный мегаполис Македонского

На протяжении веков один из важнейших городов эллинистической эпохи оставался скрытым под землей и песками — пока археологи под руководством профессора Штефана Хаузера из Университета Констанца не вернули его в историческую память.

© naukatv.ru

Речь идет об Александрии на Тигре — некогда процветающем торговом хабе, связывавшем Месопотамию с Индией и другими регионами Древнего мира.

Александрия №2

Город был основан по воле Александра Македонского в IV веке до н.э., когда завоеватель столкнулся с проблемой обмеления береговой линии Персидского залива. Чтобы обеспечить устойчивые морские пути, он распорядился построить новый порт у слияния рек Тигр и Караун, примерно в 1,8 км от тогдашнего побережья. В дальнейшем город был известен под названиями Спасину Харакс или Харакс Мейшан и упоминался в римских источниках, но его точное местоположение со временем было забыто.

Первые признаки существования крупного поселения в этом районе (современное название — Джебель Хайябер) проявились в 1960-х годах на аэрофотоснимках, сделанных британскими ВВС. Однако полноценные исследования долгое время были невозможны из-за нестабильной политической обстановки в Южном Ираке — территория даже использовалась как военный лагерь в ходе ирано-иракской войны.

Удивительные находки

Только после 2014 года иностранные археологические миссии смогли вернуться в регион. Предварительное обследование Джебель Хайябера поразило специалистов: они обнаружили остатки массивных городских стен протяженностью в несколько километров, сохранившихся местами до восьми метров в высоту, пишет Arkeonews.

С 2016 года началась систематическая работа. Из-за соображений безопасности ученые сначала применяли неинвазивные методы: пешие обследования поверхности, сбор тысяч фрагментов керамики и кирпича, а также фотосъемку с дронов. Последняя позволила создать детальную цифровую модель, которая показала: Александрия на Тигре была крупным, тщательно спланированным мегаполисом.

Как отмечает профессор Хаузер, этот город можно считать восточным аналогом знаменитой Александрии Египетской: оба были построены в стратегических точках, соединяющих речные системы с морскими путями, и служили «воротами» между континентальными регионами и океаном. На протяжении более чем 550 лет Александрия на Тигре оставалась ключевым узлом в сети древней международной торговли.

Геофизические исследования с применением цезиевых магнитометров позволили восстановить план города без раскопок. Ученые обнаружили улицы, стены, каналы, жилые кварталы, выстроенные по регулярной сетке, а также ремесленные мастерские, храмовые комплексы и даже, вероятно, внутригородской порт. Анализ спутниковых снимков выявил масштабную ирригационную систему к северу от города, свидетельствующую о развитом сельском хозяйстве, необходимом для снабжения населения.

Новые выводы

Расцвет Александрии на Тигре пришелся на период между 300 г. до н.э. и 300 г. н.э., когда резко усилился товарообмен между Месопотамией, Индией и даже отдаленными регионами вплоть до Китая. По мнению исследователей, практически вся эта торговля шла через Александрию на Тигре.

Однако процветанию пришел конец из-за природных изменений. Русло Тигра постепенно смещалось на запад, отрезая город от судоходной артерии, а береговая линия Персидского залива продолжала отступать. К III веку н.э. Александрия на Тигре оказалась вдали от воды, потеряла экономическое значение и была окончательно заброшена. Ее роль со временем перешла к современной Басре.

Раскопки на месте древнего города будут продолжены. Повторное открытие этого мегаполиса не только возвращает утраченную страницу истории, но и меняет представления о масштабах и организации древней мировой торговли.