В NASA анонсировали отправку пятой группы космических туристов на МКС

Пятая туристическая аэрокосмическая миссия совместно с компанией Axiom Space предварительно намечена на январь 2027 года. Об этом сообщает американское космическое агентство НАСА, передает РИА Новости.
Предполагается, что новая миссия продлится на борту МКС до двух недель. Точная дата запуска будет определена с учетом общего перемещения космических аппаратов на орбите и других факторов, уточнили в НАСА.
Состав экипажа миссии пока не утвержден, но космическое агентство сообщило, что Axiom Space планирует представить четырех кандидатов. Предыдущая совместная миссия состоялась летом 2025 года.