В NASA анонсировали отправку пятой группы космических туристов на МКС

Пятая туристическая аэрокосмическая миссия совместно с компанией Axiom Space предварительно намечена на январь 2027 года. Об этом сообщает американское космическое агентство НАСА, передает РИА Новости.

© NASA

Предполагается, что новая миссия продлится на борту МКС до двух недель. Точная дата запуска будет определена с учетом общего перемещения космических аппаратов на орбите и других факторов, уточнили в НАСА.

Состав экипажа миссии пока не утвержден, но космическое агентство сообщило, что Axiom Space планирует представить четырех кандидатов. Предыдущая совместная миссия состоялась летом 2025 года.