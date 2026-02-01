В России изменились правила возврата техники

В России с 1 февраля начали действовать новые правила возврата техники. Об этом говорится в законе «О защите прав потребителей».

Так, теперь при возврате технически сложного товара покупатель может потребовать возмещение разницы между ценой товара, которую он заплатил, и ценой такой же вещи, но с той же степенью износа и того же года выпуска.

Согласно документу, в список таких товаров входят не только гаджеты, но и автомобили, мотоциклы, суда.

Кроме того, штрафовать производителя не будут, если нарушение произошло по вине покупателя или контрагента, а между сторонами было заключено соглашение. Уточняется, что сумма неустойки за задержку возврата или замены, по новым правилам, не может превышать стоимость техники.

9 января сообщалось, что россияне могут вернуть деньги за неиспользованный подарочный сертификат, написав соответствующее письменное требование с указанным номером банковского счета, на который следует перевести средства. При отказе продавца возвращать деньги за неиспользованный сертификат его держателю следует подать жалобу в Роспотребнадзор или направить иск в суд.