Портрет мумии 2000-летней давности намного опередил свое время

На днях на продажу выставляют погребальный портрет из древнеримского Египта, на котором изображен удивительно современно выглядящий мужчина с пронзительными карими глазами и седеющими волосами. Эта картина является одним из примерно 900 известных портретов мумий из Фаюма, созданных в 1-м и 3-м веках нашей эры и помещенных на мумифицированные тела умерших в качестве маски.

Археологи нашли десятки из них в конце 19 века на раскопках в Хаваре в египетском регионе Фаюм, и, по данным аукционного дома Sotheby's, некоторые другие образцы были известны ранее, но большая часть их исследований была проведена недавно и продолжается, отмечает CNN.

Хотя натуралистические и индивидуализированные портреты часто прославляются как триумф ранних итальянских мастеров, этот портрет был написан примерно на 1200 лет раньше, в 1 веке нашей эры. Вместе взятые, работы представляют собой одни из самых ранних образцов реалистической портретной живописи, сохранившихся до наших дней, констатирует CNN.

Картина, выполненная в технике энкаустики с использованием горячего пчелиного воска и пигмента на деревянной панели, станет изюминкой недели распродаж Sotheby's Masters Week в Нью-Йорке. По самым высоким оценкам, картина может быть продана за 350 000 долларов благодаря мастерству в передаче как сходства, так и эмоций, от морщин на его коже до его уверенного вида.

“Портрет побуждает вас захотеть узнать о нем больше и ощутить его присутствие», - комментирует Александра Олсман, специалист Sotheby's по античной скульптуре и произведениям искусства.

Он уже более ста лет находится в коллекции Балтиморского колледжа Гаучера и был приобретен его основателем, преподобным Джоном Ф. Гаучером, в 1895 году. Но картина была предоставлена в долгосрочную аренду Художественному музею Уолтерса, а также выставлялась, в частности, в Музее искусств Метрополитен и Детройтском институте искусств.

За эти годы аукционный дом продал более 15 фаюмских портретов, но этот лот - самый привлекательный из всех, что они предлагали с 2007 года. В том же году портрет молодого человека с вьющимися волосами, изображающий мумию, был продан за 936 000 долларов, что более чем в три раза превысило его эстимейт.

Картина, выставленная в настоящее время на продажу, также выделяется своим возрастом — хотя личность изображенного на ней человека остается неизвестной, он заметно старше других, изображенных на портретах мумий, что подразумевает, что он прожил более долгую жизнь, говорит Александра Олсман.

По ее словам, как и другие представители этой традиции, этот человек, вероятно, принадлежал к высшему классу и мог позволить себе как процесс мумификации, так и мастера, который его нарисовал.

Возможно, запечателенные на древних портретах люди также занимали политическое или социальное положение в Римской империи, учитывая, что этот тип портретной живописи “был очень популярен среди тех, кто был связан с императорской семьей”, - пояснила она.

Портреты фаюмских мумий играют важную роль в истории искусства, представляя художественные традиции как Древнего Египта, так и Рима, а также классические греческие картины, которые сегодня в значительной степени утрачены, указывает CNN.

“Реализм и натурализм, переданные в ”натурщике", восходят к греческой классической живописной традиции, от которой мало что сохранилось", - сказал Олсман.

“Она зародилась в Средиземноморье, где было невероятно влажно; у картин было меньше шансов дожить до наших дней”.

Она называет это редким проявлением этой традиции. Яркий натурализм, достигнутый в этих работах, не был замечен в течение следующего тысячелетия, и его чаще всего приписывают художникам, жившим в эпоху позднего Средневековья, включая Чимабуэ и Джотто, которые заложили основу для Возрождения.

Олсман вспоминает, как председатель американского подразделения Sotheby's Джордж Вахтер впервые увидел портрет мумии, выставленный на продажу в этом месяце.