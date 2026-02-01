Утром 1 февраля на Солнце зафиксировали три мощные вспышки класса M — предпоследнего по шкале интенсивности. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.

По данным специалистов, все три события произошли в рентгеновском диапазоне в одной и той же группе солнечных пятен №4366. Первая вспышка мощности M1.7 была зарегистрирована в 05:05 мск и продолжалась около 20 минут. Спустя чуть более полутора часов, в 06:41 мск, последовала вспышка класса M1.0 длительностью 19 минут. Третья и наиболее продолжительная вспышка мощности M1.9 произошла в 07:20 мск и длилась 27 минут.

В лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН сообщили о формировании на Солнце крупной активной области. Ученые отмечали, что при дальнейшем росте ее площади в течение суток не исключено возникновение вспышек максимального класса X.

Солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения и делятся на классы A, B, C, M и X. Каждый следующий класс означает рост энергии примерно в десять раз. Крупные вспышки нередко сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которые при достижении Земли могут вызывать магнитные бури и нарушения в работе спутников и радиосвязи.