В Роскосмосе рассказали, когда произойдут пик метеоров Персеиды и затмение

12 августа на рассветном небе будут видны все планеты, кроме Венеры. В этот же день ожидается солнечное затмение, а ночью можно наблюдать пик метеорного потока Персеиды. Об этом в субботу, 31 января, рассказали в Роскосмосе.

В этот же день в обед произойдет полное солнечное затмение, частные фазы которого будут видны на севере России. После заката на ночном небе можно будет наблюдать метеорный поток Персеиды, достигший пика ночью.

Парад планет также ожидается 28 февраля: на небе будет видно Юпитер, Уран, Сатурн, Нептун, Венеру и Меркурий.

— 12 августа — главный астродень года. Перед рассветом в небе будет виден парад планет: Юпитер, Меркурий, Марс, Уран, Сатурн, Нептун будут видны в одном секторе неба, — написали в Telegram-канале Роскосмоса.

4 декабря на небе начал формироваться солнечный парад планет. Меркурий, Венера и Марс начали сходиться впервые с осени 2019 года. Следующее схождение всех трех планет вблизи Солнца произойдет только в сентябре 2038 года.

«Вечерняя Москва» спросила у астролога и парапсихолога Виктора Богданова, что принесет человечеству первый с 2019 года Солнечный парад планет. По его словам, такие глобальные природные явления всегда становятся предвестниками перемен.