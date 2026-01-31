ИКИ РАН: излучение от Солнца выросло на 500%, вероятны вспышки уровня X

На северо-восточном краю солнечного диска за несколько часов сформировалась новая крупная активная область, а поток рентгеновского излучения вырос примерно на 500% и приблизился к порогу вспышек M-класса. Это может повлиять на запуск лунной миссии Artemis 2 в первые числа февраля.

Об этом сообщают ученые из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН (ИКИ РАН).

«До конца дня ожидается выход на уровень сильных вспышек, а если рост площади группы пятен продолжится с такой же скоростью, то в течение следующих 24 часов могут произойти первые вспышки уровня X», — сообщили ученые в своем telegram-канале.

Наиболее заметные изменения начались утром по всемирному координированному времени. Тогда область на северо-восточном лимбе Солнца еще практически не имела пятен.

Для NASA подготовили серию сценариев развития ситуации на время запланированного окна запуска миссии Artemis 2. В них учитываются возможные солнечные радиационные бури, усиление потока протонов и влияние на обстановку в околоземном космическом пространстве. Эти данные необходимы для оценки нагрузки на бортовую электронику, системы связи и радиационную защиту экипажа Artemis 2, который должен отправиться к Луне на корабле Orion.

Ранее эксперты ИКИ РАН фиксировали рекордный для этого века рост потока солнечных протонов в околоземном пространстве — до 37 тысяч единиц, что уже приводило к сильному радиационному шторму. Тогда ученые предупреждали о рисках для космонавтов, бортовой электроники спутников и возможных сбоях связи и навигации, хотя для жителей Земли опасности не было.