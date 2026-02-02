Xiaomi скопировала iPhone

Корпорация Xiaomi добавила в свои смартфоны функции, которые ранее появились в iPhone. Об этом сообщает профильное издаие XiaomiTime.

© Lenta.ru

Авторы медиа изучили обновление HyperOS 3.1 для смартфонов Xiaomi, основанное на операционной системе (ОС) Android 16. Журналисты перечислили новые функции ОС, обратив внимание, что некоторые из них изначально появились на iPhone, то есть фактически были скопированы с iOS.

К ним отнесли новое меню «Недавние приложения», «которое теперь не уступает iOS». Авторы заметили, что при перелистывании запущенных в фоновом режиме программ срабатывает виброотдача — как на iPhone. По словам специалистов, это дает «ощущение солидности, премиальности и отзывчивости».

Также инженеры Xiaomi переделали экранный вырез Super Island, скопированный с Dynamic Island в iPhone. Этот элемент интерфейса начал поддерживать функции всех приложений — как нативных, так и сторонних. С помощью Super Island можно отслеживать статус заказа или такси, пользоваться музыкальными приложениями и использовать навигацию по картам.

«Xiaomi предоставила пользователям то, чего те просили: телефон с плавностью работы iPhone, но с гибкостью Android», — заключили авторы. Бета-версия HyperOS 3.1 вышла на неделе, публичная версия ОС будет доступна позже.

В конце января Google анонсировала продвинутые функции безопасности для смартфонов на базе Android. Они стали доступны для устройств под управлением Android 16.