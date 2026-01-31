Круг сужается: новый «двойник» Земли теперь ближе к нам на 400 световых лет

Новую экзопланету (так называют планеты, находящиеся за пределами Млечного пути) обнаружили астрономы на основе данных космического телескопа NASA “Кеплер" (Kepler). Она вращается вокруг звезды, очень похожей на наше Солнце и расположена от нас примерно в 146 световых годах. Несмотря на то, что условия на открытой планете не слишком похожи на земные (они больше напоминают марсианские), ученые считают, что на ней возможна жизнь. Нового претендента на обитаемую планету назвали HD 137010 b.

Планету открыла международная группа ученых из Австралии, Великобритании, США и Дании. Они сделали это, обрабатывая данные, полученные в 2017 году аппаратом «Кеплер». Результаты работы опубликованы в журнале The Astrophysical Journal Letters.

По словам одного из авторов статьи, Челси Хуанг из Университета Южного Квинсленда в Австралии, сходств с Землей у HD 137010 b очень много. Во-первых, расположение возле солнца, похожего на наше, дает ей примерно 50 процентов шансов находится в обитаемой зоне. Во-вторых, год на ней длится почти, как наш – 355 дней.

Теперь о том, каким может быть климат на открытой планете. Астрономы отмечают, что звезда, вокруг которой вращается планета, холоднее и тусклее нашего Солнца, а это значит, что средняя температура поверхности планеты больше похожа на марсианскую и может быть ниже минус 70 градусов Цельсия.

До открытия HD 137010 b наиболее ближайшей к нам землеподобной планетой считалась Kepler-186f. Она расположена от Земли на расстоянии 490–580 световых лет. Получается, что круг сужается, и HD 137010 b с расстоянием от нас в 146 световых лет становится самой похожей на Землю планетой, на которой при этом возможна жизнь. Впрочем, ученым еще предстоит доказать ее сходство с Землей, – они отмечают, что не исключен факт того, что она окажется просто большим ледяным миром.

Первые экзопланеты были обнаружены в конце 1980-х годов. Большинство из них открыто не путем прямого наблюдения, а с использованием различных непрямых методик детектирования. Таким, например, является метод транзита: когда планета проходит непосредственно между своей звездой и наблюдателем, она ослабляет свет звезды на определенную величину. Из этой величины потом и высчитывают характеристики самой планеты.

В настоящее время достоверно подтверждено существование 7946 экзопланет в 5401 планетной системе. Большая часть их — газовые гиганты, похожие на Юпитер. Это объясняется ограниченностью методов обнаружения (массивные планеты легче обнаружить, особенно непрямым методом). Землеподобных планет открыто значительно меньше – около 300. Среди самых редчайших ученые выделяют HD 189733 A b, на которой идут дожди из расплавленного стекла, CoRoT-7b со снегом в виде камней и 55 Рака в виде гигантского алмаза.

Самой же ближайшей к Земле экзопланетой считается пока планета Проксима Центавра b. Она расположена от нас в 4,24—4,25 световых лет. Но это кажущаяся близость, – зонду «Вояджер-2» понадобилось бы около 75 000 лет, чтобы долететь до нее, преодолев около 40 триллионов километров.

Несмотря на то, что эта экзопланета, расположенная в созвездии Центавра, находится очень близко к своей звезде (ее орбитальный период составляет всего 11,2 от земных суток), солнце не сжигает ее ввиду слабой светимости. Это, по мнению специалистов, может указывать на то, что на ней может существовать вода в жидком виде.

Неизвестно, является ли планета пригодной для жизни. Даже если она и была, то до марта 2017 года, считают ученые. Дело в том, что они зарегистрировали в этот период мощную вспышку на родительской звезде планеты. Проксима Центавра b должна была получить огромную дозу радиации, такую, которая могла бы погубить существовавшую на ней биосферу.