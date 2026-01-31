Вскрылась скандальная переписка Илона Маска с Эпштейном

Американский миллиардер Илон Маск на протяжении нескольких лет переписывался со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном, несмотря на публичные отрицания таких контактов. Об этом стало известно в новых материалах, опубликованные минюстом США.

Файлы содержат служебную и личную переписку финансиста. В них есть письма Маска, в которых он обсуждает с Эпштейном поездку на его частный остров вместе с тогдашней подругой Талулой Райли. В одном из писем миллиардер уточняет формат визита и запрашивает детали. «Скорее всего, будем только мы с Талулой. В какой день или вечер на твоем острове будет самая безумная вечеринка?» — написал Маск в письме от 25 ноября 2012 года, отвечая на вопрос Эпштейна о количестве пассажиров для вертолетного трансфера на остров, следует из переписки, опубликованной минюстом США.

Из документов следует, что общение между Маском и Эпштейном не ограничивалось одним эпизодом. В архиве содержится, в частности, письмо от 25 декабря 2013 года, в котором предприниматель уточняет возможные даты визита. Он пишет, что планирует отдых на Сен-Барте и интересуется, когда лучше прибыть на остров финансиста.

Ранее стало известно, что в числе клиентов Эпштейна могла быть покойная королева Великобритании Елизавета II. Информация об этом появилась после раскрытия документов по делу финансиста.