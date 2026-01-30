Ученые: Европа скорее мертва, чем жива

Космический зонд Juno определил, что шансы на обитаемость спутника Юпитера Европы могут оказаться ниже, чем предполагалось.

Как сообщили ученые NASA, изучение ледяной коры Европы помогло определить ее толщину — около 29 км. При этом, ранее считалось, что это число составляет от 1 до 10 километров. Долгое время ученые полагали, что Европа может быть одним из самых приоритетных объектов для поиска внеземной жизни, потому что под ее ледяной корой может располагаться соленый океан, содержащий необходимые для жизни элементы.

Кроме того, исследователи обнаружили в ледяной коре Европы наличие «рассеивателей» — неоднородных трещин, пор и пустоты, которые рассеивают микроволны. Небольшой размер и глубина этих структур означают, что они вряд ли могут служить для передачи кислорода и питательных веществ с поверхности Европы в океан под корой. Все это ставит под сомнение теорию о потенциальной обитаемости спутника.

