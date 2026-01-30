Представлен недорогой смартфон Realme P4 Power

Realme представила Realme P4 Power. У смартфона главной особенностью стала огромная батарея емкостью 10 001 мА·ч. При этом цена начинается примерно с $ 285.

© Ferra.ru

Производитель заявляет, что смартфон способен работать до 932 часов в режиме ожидания, более 72 часов в разговорах, около 32 часов при просмотре YouTube и свыше 11 часов в играх. P4 Power поддерживает быструю зарядку 80 Вт, а также может подзаряжать другие устройства по кабелю. Realme обещает 4 года сохранения емкости аккумулятора.

Кроме батареи, смартфон получил 6,8-дюймовый OLED-экран с частотой обновления 144 Гц. Внутри установлен MediaTek Dimensity 7400 Ultra.

Характеристики камеры включают в себя основной сенсор Sony IMX882 на 50 Мп с OIS, сверхширокоугольный сенсор на 8 Мп и сенсор на 2 Мп. Спереди сенсор Sony IMX480 на 16 Мп. Телефон работает под управлением Android 16 с Realme UI 7.0.

Компания обещает три года обновлений Android и четыре года патчей безопасности.

Продажи Realme P4 Power стартуют 5 февраля.