В мозг крысы пересадили «мини-мозги» человека

В последние годы нейронаука переживает один из самых бурных периодов развития: технологии позволяют не только наблюдать за работой мозга, но и имитировать его фрагменты в лабораторных условиях. Так, научное сообщество потрясли результаты нового эксперимента: ученым удалось имплантировать человеческие мозговые органоиды в мозг крысы. Подробнее — в материале «‎Рамблера».

Что такое мозговые органоиды?

Органоиды мозга или, как их еще называют, «мини-мозги» — это трехмерные собрания клеток, выращенные из стволовых клеток, которые имитируют структуру, нейронную активность и развитие настоящего человеческого мозга. По своим молекулярным и функциональным характеристикам органоиды ближе к развивающейся нервной ткани плода, чем к взрослому мозгу, но они позволяют наблюдать, как нейроны формируют сети, какие сигнальные пути активируются и как реагируют клетки на повреждения.

Органоиды уже используются для моделирования редких генетических заболеваний, ответов на лекарства и ранних стадий развития нервной системы. Однако они ограничены в нескольких аспектах: у них нет полноценной кровеносной сети, они небольшие по размеру и развиваются в искусственной среде, что отличает их от настоящего мозга.

Как проходил уникальный эксперимент?

В описанном в Popular Mechanics эксперименте исследователи пересадили в мозг крысы маленькие человеческие органоиды. Их целью было создание более реалистичной среды для изучения взаимодействия человеческой нейрональной ткани с кровоснабжением, микросредой и сигналами живого мозга.

Ранее органоиды росли исключительно в чашках Петри или колбах. Но такая среда не обеспечивает кровоток, постоянные потоки питательных веществ и удаления продуктов обмена, а также отсутствует полноценная нейрональная активность, характерная для реального мозга. Вживление в мозг животного позволяет органоидам получать кислород и питательные вещества от кровеносной системы, а также участвовать в локальных нейрональных сетях.

После пересадки ученые увидели, что органоиды успешно выживали и интегрировались в ткань крысиного мозга, образуя с ним функциональные связи. Такие модели могут быть использованы для изучения болезней человека, влияющих на развитие нервной системы, включая аутизм, эпилепсию или нейродегенеративные заболевания.

В чем важность этого эксперимента?

Основная ценность такого подхода заключается в воссоздании более реалистичной среды для развития человеческой нейрональной ткани. В чашке Петри нейроны органоида не видят реального кровотока и действуют в изолированной среде, что значительно ограничивает их зрелость и функциональные характеристики.

Пересадка в мозг животного позволяет им не только получать необходимые ресурсы, но и участвовать в настоящих нейрональных сетях. Такой способ делает возможным изучение:

механизмов развития мозга человека в условиях, приближенных к физиологическим;

генетических мутаций и их влияния на строение и функцию нейронных сетей;

ответов на лекарства, токсические воздействия и нейровоспалительные процессы;

взаимодействия человеческих нейронов с другими типами клеток, включая глиальные и сосудистые.

Во многих нейрологических исследованиях именно моделирование сложных взаимодействий критически важно для понимания заболеваний. Именно на ранних стадиях патологии часто происходят тонкие изменения в сетевой активности, которые невозможно зафиксировать в двумерной культуре.

Что еще нужно проверить?

Органоиды остаются по размеру и сложности значительно меньше настоящего мозга. Их функциональные возможности ограничены теми клеточными сетями, которые они успели сформировать, и даже при интеграции в мозг животного они не превращаются в полноценную человеческую кору. Поэтому ключевыми вопросами для науки остаются:

Достаточна ли степень интеграции для моделирования комплексных синдромов мозга, а не только базовых реакций нейронов? Какие изменения происходят в физиологии органоида под влиянием среды живого мозга? Существуют ли долгосрочные эффекты интеграции, остающиеся незаметными в коротких экспериментах?

Ответы на эти вопросы требуют дополнительной проверки, подробного анализа и строгого контроля. Только после этого подход может стать стандартным методом в исследованиях нейронауки.

