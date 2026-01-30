Историк описал "секретное оружие" Древнего Рима для покорения территорий и народов

Расширение Древнего Рима опиралось не только на военную и дипломатические составляющие. Новая работа показывает, что важной частью римского успеха были управляемые слухи, намеренные "вбросы" и дезинформация, которые ломали планы противника еще до столкновения на поле боя.

Исследование вышло в журнале Dialogues d"Histoire Ancienne. Автор, историк Хорхе Барберо Барросо из Автономного университета Мадрида, разбирает примеры из античных источников и описывает, как информационные маневры работали в военной и дипломатической практике Римской республики.

Схема повторяется в разных сюжетах: противнику подбрасывали ложные сигналы о намерениях, силах и сроках, а внутри самой римской политики клеветнические разговоры и "самореклама" служили оружием борьбы за должности. Такая тактика давала выигрыш во времени и в инициативе, а иногда напрямую влияла на решения союзников и врагов.

В качестве иллюстраций приводятся эпизоды Пунических войн. Так, в 264 году до н.э. один из Клавдиев использовал хитрость с "ожиданием приказа из Рима", чтобы выиграть момент и обойти блокаду. А в 207 году до н.э. Гай Клавдий Нерон, по версии авторов, усиливал эффект присутствия подкрепления шумом и криками, дав противнику повод поверить в то, чего не было.

При этом подобные приемы применяли и против Рима, хотя сами римляне обычно клеймили чужую дезинформацию как подлость и предательство. Итог у таких кампаний был непредсказуем: слухи трудно контролировать, и они нередко били по тем, кто их запускал, превращаясь в обоюдоострый инструмент политики и войны.