Замедление старых iPhone объяснили

Смартфоны Apple могут работать медленнее в первые дни после установки обновления. Об этом сообщает профильное издание iPhones.

Авторы медиа отреагировали на сообщение Telegram-канала Shot, который обратил внимание на жалобы российских пользователей старых iPhone. Те рассказали, что их смартфоны стали работать медленнее после выпуска iOS — речь идет о девайсах, вышедших 2-3 года назад или позже. В iPhones подчеркнули, что проблема имеет временный характер и решится сама собой.

Журналисты Shot заявили, что из-за обновления старые iPhone замедлились: «они в два раза быстрее разряжаются и постоянно лагают».

«Прошло всего три дня с релиза прошивок. В первые дни iPhone всегда настраиваются и индексируют все содержимое, из-за чего возможны небольшие проблемы с производительностью и автономностью», — объяснили авторы.

Спустя время мощность устройств должна вернуться на прежний уровень.

Также они обратили внимание, что кто-то пожаловался, что после установки iOS 26 перестал нормально работать iPhone 5s, который вышел 13 лет назад.

«На iPhone 5s недоступна iOS 26. Для него выходил апдейт iOS 12.5.8», — поправили ошибку журналисты iPhones.

Специалисты объяснили, что выпущенные Apple обновления связаны с безопасностью. «Это небольшие патчи, которые почти не влияют на общую работу операционной системы. Так что переживать не стоит», — подытожили авторы.

В конце января Apple выпустила обновление iOS 18, iOS 16, iOS 15 и других ОС для старых iPhone.