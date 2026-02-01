Microsoft отказывается от повсеместного ИИ в Windows из-за критики

Microsoft может скорректировать стратегию масштабного внедрения ИИ-функций в Windows 11 на фоне недовольства пользователей. Об этом сообщает Windows Central.

© Copilot

Недовольство вызвало прежде всего активное распространение ИИ-помощника Copilot в системе и встроенных приложениях. Обсуждение усилилось после заявления осенью 2025 года главы подразделения Windows & Devices Павана Давулури, который назвал будущее Windows «агентной операционной системой».

По данным источников издания, компания пересматривает подход к интеграции Copilot, включая сценарии его использования в стандартных приложениях, таких как Paint и «Блокнот». Рассматривается возможность отказа от части функциональности либо от бренда Copilot в отдельных элементах системы.

Кроме того, Microsoft пересматривает планы по развитию функции Windows Recall, предназначенной для хранения истории действий пользователя. Также была приостановлена работа над добавлением отдельных кнопок Copilot во встроенных приложениях.

Вместо этого компания намерена сосредоточиться на функциях, которые действительно полезны для пользователей Windows.