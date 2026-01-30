Пролетевший 4800 км альбатрос удивил ученых

Ученые на исследовательском судне, работающем у побережья центральной Калифорнии, стали свидетелями редкого события: они заметили галапагосского альбатроса. Это стало лишь вторым зарегистрированным случаем наблюдения этой птицы к северу от Центральной Америки, сообщает АР. Альбатрос, который проводит большую часть своей жизни в воздухе над океаном, был замечен всего в 37 километрах от побережья мыса Пьедрас-Бланкас, между Сан-Франциско и Лос-Анджелесом.

Галапагосский альбатрос — птица с размахом крыльев до 2,4 метра, известная своим гнездованием на Галапагосских островах, расположенных более чем в 4800 километрах от этого места. Исследователи удивлены: как и почему этот вид оказался так далеко на севере. Морской орнитолог Тэмми Рассел, находившаяся на борту судна, отметила, что ту же птицу видели в октябре у побережья Северной Калифорнии.

«Я не могу поверить своим глазам. Трудно понять, почему птица оказалась так далеко от своего обычного ареала. Возможно, ее занесло на север штормом, или это может быть особенность путешествий некоторых птиц, склонных к дальним перелетам», — написала Рассел в соцсетях.

Кроме того, Рассел предположила, что эта птица могла не размножаться в прошлом сезоне, так как взрослые особи альбатросов обычно откладывают яйца весной, а птенцы покидают гнезда к январю.

«Может быть, она улетела в отпуск и скоро вернется на Галапагосы, чтобы воссоединиться с парой в следующем сезоне?» — добавила она.

Маршалл Илифф, руководитель проекта eBird в Лаборатории орнитологии Корнеллского университета, отметил, что морские птицы, такие как альбатросы, часто преодолевают большие расстояния в поисках пищи.

«Появление одиночных особей далеко от дома может быть случайностью, хотя также возможно, что нехватка пищи вынудила птицу отправиться в путешествие», — объяснил Илифф.

Альбатрос, обитающий на Галапагосах, находится под угрозой исчезновения. Эта птица гнездится на лавовых полях среди валунов и редкой растительности, а ее ареал ограничен тропическими регионами. Продолжительность жизни альбатросов может достигать 45 лет, и питаются они преимущественно рыбой, кальмарами и ракообразными.

Если в Калифорнии появится больше таких птиц, это может указывать на экологические изменения, вытесняющие их на север. Ранее сообщалось о других морских птицах, таких как олуши, которые начали чаще встречаться у побережья Калифорнии из-за повышения температуры и тепловых волн.