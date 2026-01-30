После нескольких недель задержки Google все-таки начала массово распространять январское обновление 2026 года для смартфонов Pixel. Официальный запуск при этом состоялся еще 12 января.

Как пишут СМИ, несмотря на релиз, многие пользователи так и не видели обновление на своих устройствах вплоть до последних дней.

Теперь владельцы Pixel сообщают, что обновление наконец стало доступно. Особенно много отзывов поступает от пользователей Pixel 10 Pro. У некоторых обновление сначала появлялось, затем исчезало, а позже снова становилось доступным.

Размер обновления для Pixel 10 Pro составляет около 3,3 ГБ. Пользователи, которые уже установили новую версию, отмечают, что проблемы с Bluetooth и Wi-Fi, на которые ранее жаловались многие, похоже, были исправлены.