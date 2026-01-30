Почти 90% россиян не планируют менять смартфон в 2026 году

Подавляющее большинство россиян не собираются менять смартфон в 2026 году. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Unisimka, производителем модуля для апгрейда смартфонов до версии с eSIM, с которыми ознакомилась «Газета.Ru».

Согласно исследованию, 87% респондентов не планируют целенаправленно покупать новый телефон в 2026 году. Годом ранее аналогичной позиции придерживались 80% опрошенных, что указывает на усиление тренда осознанного потребления.

Более трети пользователей (37%) сообщили, что полностью довольны текущими устройствами и не видят причин для обновления. Каждый четвертый (23%) готов заменить смартфон, если получит его в подарок. Еще 15% признались, что от покупки их сдерживают финансовые ограничения, а 12% пока не определились с планами. Лишь 13% уверенно заявили о намерении приобрести новый смартфон в ближайший год.

Большинство россиян продолжают пользоваться гаджетами до полного выхода из строя – так ответили 56% участников опроса. Еще по 11% меняют смартфон раз в четыре-пять лет или раз в два-три года. Только 10% обновляют устройство ежегодно, как правило, из-за выхода новой модели любимого бренда.

Основной причиной для замены смартфона остается поломка, на которую указали 47% респондентов. Также среди факторов назывались получение нового устройства в подарок и выход новой модели – по 14%, проблемы с аккумулятором – 8% и заметное снижение цены на желаемый смартфон – 6%.

Для 36% опрошенных бренд устройства не имеет принципиального значения, если смартфон исправно работает.