Ученые пересмотрели вклад генетики в долголетие

Переоценку сделали, повторно проанализировав данные близнецов из Дании и Швеции.

В богатых и относительно безопасных странах продолжительность жизни зависит от унаследованных от родителей генов не меньше, чем от среды обитания и образа жизни. К такому выводу пришло исследование, повторно проанализировавшее данные близнецов в Дании и Швеции, с его результатами и комментарием можно ознакомиться на страницах Science.

Для жителей этих стран, возможно, неудивительно, что их долголетие наполовину обусловлено генами и наполовину — внешними факторами. Однако работы, изучавшие тех же близнецов десятилетия назад, давали совсем другую оценку — что генами объясняется лишь четверть различий в продолжительности жизни человека.

Новая оценка

«Это немного смещает баланс, показывая, что роль генетики больше, а вклад среды — несколько меньше. Но по крайней мере 50% все же обусловлено факторами среды, так что ее роль по-прежнему огромна», — говорит Йорис Делен из Медицинского центра Лейденского университета, один из авторов исследования.

Наследуемость — это мера того, в какой степени различия в определенном признаке обусловлены генетикой, в сравнении с влиянием среды. Наследуемость любого признака — не фиксированное число, справедливое для всех и всегда. Она применима только к конкретной популяции в конкретных условиях.

Классический пример — высота пшеницы. Если семена посажены на однородном поле, почти все различия в высоте растений будут обусловлены генами. Но если те же семена посеять на участках с разной почвой, освещенностью и увлажненностью, то почти все различия будут вызваны именно этими внешними факторами. То есть в зависимости от условий наследуемость высоты будет различаться кардинально.

Для оценки наследуемости у человека генетики часто сравнивают близнецов, выросших вместе, с теми, кто воспитывался раздельно. В новом исследовании в основном опирались на данные о близнецах, родившихся в Швеции или Дании в период с 1870 по 1935 год.

Когда из анализа исключили смерти от несчастных случаев или инфекций, оставив лишь связанные с возрастом состояния (например, инфаркты), наследуемость продолжительности жизни возросла почти до 55%.

«Это больше согласуется с тем, что мы знаем о старении у животных. Думаю, более реалистично считать, что она ближе к 50%, а не к 25%», — объясняет Делен.

Роль наследуемости

«Их работа оценивает наследуемость максимальной продолжительности жизни в идеальных условиях, предполагая, что вносят вклад лишь процессы, связанные со старением. Это гораздо более узкий вопрос, чем общая продолжительность жизни. Неудивительно, что для этой узкой задачи наследуемость оказывается выше», — заметил Питер Эллис из Кентского университета. «Результаты совсем неудивительны», — согласен молекулярный биолог Жуан Педру де Магальяйнш из Бирмингемского университета.

Подобные результаты показывают, что должно существовать множество генетических вариантов, ответственных за различия в продолжительности жизни человека, и их идентификация может помочь в разработке препаратов для продления жизни. Но пока таких вариантов найдено крайне мало.

«Остается большой загадкой, почему было идентифицировано так мало генов, связанных с долголетием человека», — недоумевает де Магальяйнш.

Одна из проблем заключается в том, что большинство участников таких исследований, как UK Biobank, все еще живы, поэтому данных для необходимой статистической мощности пока недостаточно. По мнению Делена, дело также в высокой сложности самой генетики.

Она полна компромиссов, указывает Эллис: например, генетические варианты, снижающие активность иммунитета, уменьшают риск аутоиммунных заболеваний, но одновременно ослабляют защиту от инфекций. Так что допущение команды о том, что смерти от инфекций не связаны с продолжительностью жизни, может быть не вполне верным, добавил он.