Российский ученый высказался об открытии пригодной для жизни планеты

Предположение о том, что какая-либо планета пригодна для жизни или там уже существует жизнь, на данный момент преждевременно.

Такое мнение высказал ТАСС историк космонавтики Александр Железняков.

"Планета может быть пригодна для жизни, или тем более там есть жизнь. Это невозможно. Есть только признаки, которые позволяют предполагать, что там возможна эта жизнь. Но говорить вот об однозначном открытии, это преждевременно", - отметил эксперт.

По его словам, потенциал пригодности планеты для обитания определяется несколькими признаками.

"Есть несколько кирпичиков жизни, которые могут как-то говорить в ее пользу, - наличие там кислорода, воды, некоторых других элементов. Если измерения показывают, что там есть такие элементы, тогда астрономы говорят о том, что теоретически эта планета может быть пригодной для жизни", - добавил Железняков.

Ранее газета The Guardian со ссылкой на исследование сообщила о том, что команда астрономов из Австралии, Великобритании, Дании и США открыла потенциально обитаемую планету HD137010b, которая находится на расстоянии 146 световых лет от Земли.

Эта звезда холоднее и тусклее Солнца, поэтому температура на планете может опускаться до минус 70 градусов, отметило издание. По мнению одного из авторов исследовательской работы доктора Челси Хуанг, планета в будущем может стать наиболее приоритетным объектом для наблюдения.