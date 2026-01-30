На Майорке нашли следы давно затерянного римского города

Раскопки на испанском острове Майорка привлекли внимание историков и археологов со всего мира. Исследователи, работающие на участке Сон Форнес недалеко от Монтуири, считают, что нашли следы ранее неизвестного римского города. Возможно, это Туцис или Гийум — поселения, упомянутые Плинием Старшим, но местоположение которых оставалось загадкой на протяжении веков.

© Naukatv.ru

Раскопки проводила группа ASOME‑UAB — исследовательская команда по археологии при Автономном университете Барселоны.

«Находки настолько убедительны, что мы даже готовы поспорить, что это может быть Туцис», — говорит археолог Беатриу Паломар.

Открытие после двадцати лет раскопок

Проект «Средиземноморская социальная археология» ведет раскопки в Сон-Форнесе почти 20 лет. Последний сезон принес особые открытия: археологи выявили остатки тщательно спланированной городской застройки, что отличает этот участок от обычного деревенского поселения.

Раскопанная территория занимает около 5000 квадратных метров — это примерно половина футбольного поля. По словам Паломар, масштаб сооружений и их планировка подтверждают римский характер города.

Почему Туцис и Гиум важны

После завоевания Майорки римским полководцем Квинтом Цецилием Метеллом в 123 году до н. э. на острове создавались города с налоговой и административной системой, известные как civitates stipendiariae. Эти города были ключевыми для управления островом, сбора налогов и распространения римской культуры.

До сих пор местоположение Туциса и Гиюма оставалось неизвестным. Историки выдвигали разные версии, включая Синеу, Манакор, Петру и Сес-Салинес, но археологических доказательств не хватало.

Римские артефакты подтверждают статус города

Сон Форнес примечателен не только масштабом зданий, но и качеством находок. Археологи обнаружили тегулы — римскую черепицу, которую привозили из других мест, а также амфоры и изысканную посуду. Все это указывает на высокий статус поселения, значительное население и активную торговлю.

«Объем материалов, найденных только на поверхности, говорит о чрезвычайной важности этого римского памятника», — отмечает Кристина Рихуэте, директор Археологического музея Сон Форнес.

Две тысячи лет истории на одном месте

Сон Форнес — один из самых значимых археологических памятников Балеарских островов. Раскопки ведутся с 1975 года и показывают почти 2000 лет непрерывного присутствия человека.

Ранние слои свидетельствуют о доисторическом обществе с талайотами — большими каменными башнями для собраний. Позже появляются элиты и виллы в римском стиле, отражающие влияние финикийской, пунической и римской культур. Под римским владычеством Майорка, или Балеарис Майор, приобрела стратегическое значение: строились дороги и порты, развивалось сельское хозяйство и экономическая система. Города вроде Поллентии процветали как торгово-административные центры.

Чтобы точно определить, является ли Сон-Форнес Туцисом или Гиумом, археологи сосредоточатся на центральной части города в следующем сезоне раскопок. На данный момент Сон Форнес считается одним из самых перспективных открытий на Майорке за последние десятилетия — место, которое может вернуть к жизни давно потерянный римский город.