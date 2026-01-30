«Летающая тарелка» в России: что известно о самом загадочном «крушении НЛО»

29 января 1986 года в Дальнегорске упал неопознанный летающий объект (НЛО). Десятки очевидцев видели светящийся объект, двигавшийся по небу со скоростью более 50 км/ч, без звука и огненного следа. Издание kp.ru рассказало, что известно о самом загадочном «крушении НЛО».

Объект рухнул на гору Известковую, позже названную «Высота 611», после нескольких попыток взлета. На вершине нашли оплавленные металлические капли и фрагменты странной оболочки («сеточки»), которые не растворялись в кислотах и не плавились при 2800°C. Химический состав капель отличался от промышленного.

Радиационный фон был в норме. Валерий Двужильный, исследовавший место падения, посвятил свою жизнь изучению этого явления. Он организовал экспедицию на место и утверждал, что человечество посетили инопланетяне. В 2014 году в честь него и НЛО установили памятный знак на горе.

В газете «Трудовое слово» специалист рассказал о наблюдении светящегося красного шара размером с футбольный мяч. Шар двигался, оставляя шлейф искр и дыма, менял яркость, освещал местность и создавал тени деревьев. Долетев до автовокзала, он резко упал на скалы с глухими ударами и вспышками.

Через два года после падения НЛО в Дальнегорск якобы прилетали инопланетяне, но это не подтвердилось. В городе ежегодно отмечают День НЛО (2 июля) и проводят экскурсии на гору. В октябре 2022 года состоялся фестиваль «611 шагов к звездам», который планируют сделать ежегодным.