OpenAI скоро откажется сразу от шести популярных ИИ-моделей

Компания OpenAI объявила, что с 13 февраля в сервисе ChatGPT будет прекращена поддержка ряда моделей, включая GPT-5 Instant и GPT-5 Thinking, а также GPT-4o, GPT-4.1, GPT-4.1 mini и o4-mini. При этом для разработчиков, использующих эти модели через API, условия работы пока останутся без изменений.

В OpenAI напомнили, что после выхода GPT-5 модель GPT-4o была признана устаревшей, однако доступ к ней временно восстановили для подписчиков ChatGPT Plus и Pro. Пользователям потребовалось дополнительное время для перехода ключевых сценариев, в том числе связанных с генерацией творческих идей, а сама модель получила положительные отзывы за разговорный стиль и дружелюбную подачу ответов.

Полученная обратная связь была учтена при развитии GPT-5.1 и GPT-5.2. В этих версиях компания усилила возможности креативной генерации и расширила инструменты настройки поведения ChatGPT, сделав акцент на более гибком управлении стилем и режимами работы ассистента.

Решение окончательно отказаться от GPT-4o в OpenAI объяснили тем, что потенциал модели исчерпан, а подавляющее большинство пользователей уже перешло на GPT-5.2. По данным компании, лишь около 0,1% аудитории продолжает ежедневно выбирать GPT-4o.

В дальнейшем разработчик намерен сосредоточиться на развитии индивидуальности и творческих качеств ChatGPT, а также на снижении числа необоснованных отказов и чрезмерно осторожных ответов.