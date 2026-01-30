Роскомнадзор ограничил доступ к информации на 4,71 млн сайтах

Роскомнадзор с начала работы по выявлению противоправного контента ограничил доступ или добился удаления информации более чем с 4,7 млн сайтов в интернете. Об этом, как пишет ТАСС, сообщила руководитель управления разрешительной работы, контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций ведомства Татьяна Денискина, выступая на круглом столе в Мосгордуме.

По ее словам, мониторинг ведется более чем по 30 категориям запрещенной информации. На основании судебных решений, предписаний уполномоченных органов и в рамках взаимодействия с российскими администрациями социальных сетей противоправные материалы были удалены либо заблокированы на более чем 4,71 млн интернет-ресурсах.

Наибольшую долю среди выявленного контента составили материалы, связанные с детской порнографией — свыше 641 тыс. случаев. Более 858 тыс. ресурсов содержали пропаганду наркотиков, еще свыше 255 тыс. — пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

Денискина также сообщила, что владельцы иностранных социальных сетей привлекались к административной ответственности за неисполнение требований по самомодерации. Общая сумма назначенных штрафов по этим нарушениям составила 77 млн рублей. Дополнительно еще на 48 млн рублей были оштрафованы компании за невыполнение предписаний Роскомнадзора.