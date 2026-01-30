Apple признала, что страдает от нехватки чипов

В прошлом квартале выручка от реализации iPhone достигла рекордного уровня во всех регионах присутствия Apple, в целом она увеличилась на 23 % до $85 млрд. Однако в руководстве компании отметили, что рост продаж в этом сегменте сдерживался дефицитом процессоров Apple собственной разработки, которые для неё выпускает TSMC.

Делать прогнозы о влиянии дефицита памяти Apple отказалась.

«Ограничения, с которыми мы столкнулись, обусловлены проблемами с доступом к передовым техпроцессам, по которым производятся наши чипы, и на этот раз мы видим меньше гибкости в цепочках поставок, чем обычно, отчасти из-за возросшего спроса с нашей стороны», — пояснил генеральный директор Apple Тим Кук.

Кук добавил, что сейчас Apple пытается найти решение проблемы, но делать прогнозы за пределами завершающегося в марте отчётного периода он не хотел бы.

В контексте дефицита собственных процессоров Apple уместно будет вспомнить, что уже длительное время курсируют слухи о заинтересованности компании в размещении заказов на изготовление младших моделей мобильных процессоров на мощностях компании Intel, сообщает 3dnews.ru.

Ранее сообщалось, что Apple ведёт разработку нескольких инновационных технологий, связанных со спутниковой связью в iPhone.