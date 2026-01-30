Большой адронный коллайдер впервые использовали для нужд города

С середины января крупнейший в мире ускоритель частиц начал поставлять тепло в дома французского города Ферне-Вольтер, в котором проживает примерно 12 600 человек. Этот шаг направлен на снижение зависимости от традиционных источников энергии и сокращение выбросов углекислого газа.

© CERN

Большой адронный коллайдер (БАК) ЦЕРН известен как самый мощный ускоритель частиц на планете. Обычно он используется для столкновения протонов на скоростях, близких к скорости света, но теперь его отработанное тепло стало ресурсом для отопления жилых и коммерческих зданий.

Как работает система

Новая система рекуперации тепла улавливает горячую воду из контуров охлаждения 27-километрового ускорителя. Затем тепло передается в городскую систему централизованного теплоснабжения, которая была запущена 12 декабря. Сеть уже обеспечивает теплом несколько тысяч домов и предотвращает выбросы CO2.

«Как правило, горячая вода проходит через градирню и теряет тепло в атмосферу, прежде чем снова поступить в оборудование», — объяснил Николас Беллегард, координатор по энергетике ЦЕРН.

В новой схеме вода сначала проходит через два теплообменника мощностью по пять мегаватт каждый, передавая энергию городской системе отопления.

Принцип работы точек подключения

Ускоритель имеет восемь наземных станций по своему подземному кольцу. Наиболее значимой для тепловой рекуперации стала «Точка 8» на франко-швейцарской границе, примерно в 2,7 километрах от Ферне-Вольтера. Здесь криогенное оборудование, которое охлаждает ускоритель, нагревает воду. В здании станции установлены соединения между системой ЦЕРН и городской сетью.

Церн поставляет тепло, когда это не мешает научной работе. Сейчас город получает до пяти мегаватт тепловой энергии, а при работе ускорителя на полную мощность потенциал может удвоиться.

Энергоэффективность и устойчивое развитие

Проект рекуперации тепла входит в стратегию повышения энергоэффективности ЦЕРН. Он соответствует международному стандарту ISO 50001, который помогает организациям экономно использовать энергию и снижать вредное воздействие на окружающую среду. Организация постепенно перестраивает инфраструктуру, чтобы использовать отработанное тепло вместо его выброса.

Другие инициативы включают дата-центр в Превессене, который с зимы 2026/2027 будет отапливать большинство зданий центра, и использование теплоотдачи градирен Точки 1 для снабжения помещений в Мейрине. По оценкам ЦЕРН, совокупные меры позволят экономить 25–30 ГВт·ч энергии в год, начиная с 2027 года. Это примерно столько, чтобы полностью отапливать 5 000–6 000 домов или обеспечить энергией небольшой город

Экологическая и социальная значимость

Запуск системы показал, что даже высокотехнологичные объекты могут стать источником устойчивой энергии.