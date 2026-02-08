Что ученым известно о Бигфуте — американском снежном человеке

Криптозоология — направление, занимающееся поиском существ, существование которых не подтверждено современной наукой. Среди них уже много лет числится Бигфут — крупное мохнатое двуногое существо, которое, согласно многочисленным сообщениям, обитает в труднодоступных лесных районах Северной Америки. О том, что известно о нем ученым, — в материале «‎Рамблера».

© Nilesh Shah/iStock.com

В отличие от хорошо изученных видов животных, чья анатомия, генетика и поведение описаны в рецензируемых исследованиях, Бигфут остается объектом неопределенного статуса. На сегодняшний день не обнаружено ни одного тела, ни скелетных остатков, ни надежных биологических образцов, которые можно было бы однозначно связать с существованием этого предполагаемого вида.

В распоряжении исследователей имеются лишь свидетельства очевидцев, фотоматериалы и видеозаписи сомнительного качества, а также следы на почве, интерпретация которых остается спорной. Тем не менее вопрос о существовании Бигфута продолжает обсуждаться в научной среде. О том, что сегодня о существовании Бигфута думают ученые, — в материале «‎Рамблера».

Происхождение образа Бигфута

Современный образ Бигфута как крупного, покрытого шерстью двуногого существа закрепился в массовой культуре в середине XX века. Одним из ключевых событий, закрепивших этот образ, стала публикация в 1958 году сообщений о находке крупных следов в Каскадных горах штата Орегон, США. После этого число сообщений о наблюдениях резко возросло: очевидцы сообщали о странных звуках в лесу, необычных силуэтах гигантских существ на границе видимости.

Важно отметить, что подобные свидетельства носят исключительно субъективный характер. Одиночные наблюдения не соответствуют стандартам научной верификации, поскольку человеческое восприятие и память подвержены искажениям, особенно в условиях плохой видимости или стресса. Дополнительную роль играет эффект подтверждения: люди, знакомые с легендой, склонны интерпретировать неопределенные стимулы — шумы, тени, движения — в пользу уже существующего представления.

Публичное исследование ФБР

Одним из немногих случаев, когда к легенде о Бигфуте была привлечена официальная государственная лаборатория, стал эпизод из 1970-х годов, обнародованный американским ФБР. В 2019 году бюро опубликовало в своем архиве 22 страницы документов, относящихся к переписке и анализу, который проводился по запросу одного из энтузиастов криптозоологии.

В 1976 году директор Bigfoot Information Center and Exhibition из города Даллас, штат Орегон, Питер Берн, отправил в лабораторию ФБР примерно 15 волосков, прикрепленных к небольшому кусочку кожи, с просьбой определить, к какому животному они принадлежат. По его словам, это была первая находка за шесть лет, которую он считал «значимой» в контексте поиска неизвестного существа.

Первоначально ФБР уведомило Берна, что обычно лаборатория занимается лишь исследованиями, связанными с уголовными делами, но после широкого обсуждения в прессе и общественного внимания согласилось провести анализ в «интересах научного изучения». Об этом сообщается в издание Popular Mechanics.

Результаты исследования были получены спустя несколько месяцев: согласно официальному заключению, волосы принадлежат представителю семейства оленевых. Такое заключение было направлено Берну и другим участникам переписки, включая спонсирующую его организацию — Academy of Applied Science.

Существование Бигфута: доказательства и опровержения

Наиболее распространенным типом предполагаемых доказательств существования Бигфута остаются следы — крупные отпечатки, обнаруживаемые в мягком грунте. Они регулярно фиксируются на фотографиях и видеозаписях и становятся объектом анализа со стороны энтузиастов. Однако научное сообщество относится к таким находкам с высокой степенью осторожности. Следы легко подделываются, могут быть искажены эрозией или принадлежать известным животным, прежде всего медведям, следы которых при определенных условиях могут напоминать двуногую походку.

Сторонники существования Бигфута часто апеллируют к количеству свидетельств очевидцев, утверждая, что столь массовые наблюдения не могут быть полностью ошибочными. Однако научный метод опирается не на количество сообщений, а на качество и воспроизводимость данных. Ошибки восприятия, когнитивные искажения и культурные ожидания могут быть коллективными и не исчезают при увеличении числа наблюдателей.

Фотографии и видеозаписи предполагаемого существа, как правило, отличаются низким качеством. Они демонстрируют размытые силуэты, частично скрытые объекты или игру света и тени. Ни один из этих материалов не содержит четких морфологических признаков, позволяющих однозначно идентифицировать неизвестный вид крупного примата. Анализ таких данных обычно сводится к вероятностным предположениям, а не к подтвержденным выводам.

Дополнительную роль играет влияние медиа. Постановочные видео, костюмы, аниматроника и намеренные розыгрыши периодически выявляются как источники сенсационных материалов. В условиях социальных сетей такие изображения и ролики распространяются быстро, создавая иллюзию эмпирической базы, которой на самом деле не существует.

С биологической точки зрения существование крупного двуногого примата в Северной Америке потребовало бы наличия устойчивой популяции. Такая популяция неизбежно оставляла бы следы своего присутствия: костные останки, генетический материал в окружающей среде, достоверные визуальные данные и заметное воздействие на экосистему. До настоящего времени ни один из этих признаков не был зафиксирован.

Специалисты в области зоологии и полевых исследований подчеркивают, что для подтверждения существования нового вида необходимы физические доказательства: образцы ДНК, костные останки или ткани, которые можно сравнить с уже известными таксонами. Пока таких доказательств не будет найдено, Бигфут так и останется мифическим существом.

