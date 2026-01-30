В России начались продажи планшета Huawei с «бумажным» экраном

М.Видео начала продажи нового планшета Huawei MatePad 11,5 S. Устройство представлено в двух вариантах, один из которых оснащён специальным антибликовым экраном PaperMatte, похожим на матовую бумагу.

Планшет тонкий (6,1 мм) и лёгкий (515 г). Он работает на батарее ёмкостью 8800 мА·ч и поддерживает быструю зарядку 40 Вт.

В комплект входит умная клавиатура на магнитах. Также планшет поддерживает стилус M-Pencil Pro и компьютерную версию офисного приложения WPS Office.

Версия с экраном PaperMatte (12 ГБ + 256 ГБ + клавиатура) стоит 45 999 рублей. В подарок покупатель получит стилус, беспроводную мышь и дополнительный год гарантии.

Классическая версия в космическом сером цвете (12 ГБ + 256 ГБ + клавиатура) — 40 999 рублей. В комплекте те же подарки: стилус, мышь и допгарантия.