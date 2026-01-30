Производители смартфонов предупредили о росте цен

Китайские производители смартфонов предупредили российских партнеров о повышении цен в феврале. Об этом со ссылкой на источники в отрасли сообщает газета «Известия».

Поставщики прогнозируют, что стоимость устройств в зависимости от бренда, линейки и объема встроенной памяти вырастет на 15-30 процентов.

«Участники рынка уже получают обновленные прайс-листы, в которых указаны повышенные закупочные цены. Наиболее заметные изменения ожидаются в среднем и верхнем ценовых сегментах, а также на моделях с увеличенным объемом встроенной памяти и накопителей», — приводит пример один из источников.

В конечном счете стоимость смартфонов в рознице может вырасти на 20-30 процентов. Причинами называют подорожание компонентов, отвечающих за память устройств — оперативной (RAM) и физической (ROM) памяти на фоне увеличившегося спроса со стороны стремительно развивающегося рынка ИИ-решений и сервисов. Сильнее всего подскочат в цене дешевые устройства, где доля памяти в себестоимости смартфона выше остальных компонентов.

По прогнозам Reuters, d 2026 году мировой спрос на смартфоны, персональные компьютеры (ПК) и игровые приставки сократится, поскольку их производители собрались повысить цены, чтобы компенсировать резкое подорожание оперативной памяти. Производители микросхем памяти стали отдавать приоритет компонентам для высокорентабельных центров обработки данных, а не потребительским устройствам. Те же Samsung, SK Hynix и Micron заявили о трудностях в удовлетворении спроса.