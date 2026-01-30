Samsung создала экран из мусора

Южнокорейская корпорация Samsung объявила о разработке дисплея на основе электронной бумаги, созданной из мусора. Об этом сообщается на сайте компании.

Фирма анонсировала появление 13-дюймового дисплея Samsung Color E-Paper. Корпус устройства создали из биосмолы, полученной из фитопланктона. В компании уточнили, что экран на 45 процентов состоит из переработанного мусора. Из этого же материала создана и упаковка девайса.

Samsung Color E-Paper имеет 13-дюймовую матрицу с разрешением 1600x1200 пикселей в соотношении сторон 4:3. «По размерам она сравнима с бумагой формата A4», — заметили представители фирмы. Устройство имеет аккумулятор и заряжается через порт USB-C. Также в статичном состоянии дисплей потребляет ноль ватт энергии.

«Этот тонкий, как бумага, дисплей использует передовую технологию цифровых чернил и отличается сверхнизким энергопотреблением, предлагая предприятиям практичную альтернативу традиционным печатным вывескам», — заметили в Samsung. Сроки выхода на рынок и стоимость дисплея не раскрываются.

