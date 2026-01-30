Установлен момент, когда Эль-Ниньо начало разрушать лед в Арктике

Ученым удалось установить переломный момент, когда усилилось влияние Эль-Ниньо на таяние арктических ледников. В новом исследовании эксперты вычислили, что примерно с 2000 года ускоренные переходы между фазами ENSO оказывают более сильное влияние на таяние льда на северо-востоке России. Ледовый покров убавляется при теплой и влажной осени.

© runews24.ru

Команда ученых изучила данные за 1979–2023 годы и установила, что до 2000-го связь между холодным климатом в Тихом океане и таянием льда Арктики была слабой. Затем переход от Эль-Ниньо начал ускоряться, и холодные зоны Тихого океана стали вытеснять систему высокого давления на север. Это привело к переносу тепла и влаги в Арктику и таянию льда.

Такие изменения обусловлены естественными климатическими циклами, но деятельность человека вносит неопределенность в прогнозы.

Результаты нового исследования могут помочь улучшить прогнозы ледового покрова для судоходства, а также понять влияние долгосрочных колебаний климата планеты на Арктику.

Ранее сообщалось, что потепление Тихого океана 80-летней давности вызвало таяние ледника Туэйтса в Западной Антарктиде.