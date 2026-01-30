Названы самые ожидаемые смартфоны

Журналисты портала GizmoChina перечислили самые ожидаемые смартфоны, которые должны выйти в феврале. Список доступен на сайте издания.

По словам авторов, во втором месяце года на рынок выйдет сразу несколько высококлассных и недорогих аппаратов, которые могут стать бестселлерами. Специалисты назвали самые ожидаемые новинки. В первую очередь они отметили флагманскую серию Samsung Galaxy S26, в которую войдут три устройства. В начале февраля должен появиться iQOO 15 Ultra — телефон с большим экраном LTPO AMOLED и аккумулятором емкостью 7400 миллиампер-часов.

Затем в продаже должны появиться устройства серии Vivo V70 — недорогие модели с процессором Snapdragon 8 3-го поколения и батареей на 6500 миллиампер-часов. Также ожидается выпуск доступного Google Pixel 10a. Одним из главных релизов специалисты назвали iPhone 17e — недорогой смартфон Apple.

До конца февраля корейская компания Samsung может выпустить, кроме Galaxy S26, и дешевые аппараты Galaxy A57 и Galaxy A37. Месяц, по мнению авторов, может завершиться появлением доступного Motorola Edge 70 Fusion.

В конце января журналисты издания Engadget рассказали, что Samsung должна представить наушники Galaxy Buds 4. Также авторы медиа ожидают появления новых инструментов искусственного интеллекта.