Астрономы впервые обнаружили новый тип черных дыр

Новые наблюдения и данные гравитационно-волновых детекторов подтвердили существование блуждающих черных дыр — космических тел, которые могут быть выброшены из своих галактик и перемещаться по Вселенной с колоссальной скоростью после мощных катастроф. Об этом сообщил портал The Conversation.

© Вечерняя Москва

Прямые подтверждения существования подобных объектов появились после запуска детекторов LIGO и Virgo, которые с 2015 года регистрируют гравитационные волны от слияний черных дыр. Анализ их данных показал, что многие из этих волн обладают большим запасом вращательной энергии.

При этом в 2025 году астрономы впервые обнаружили и визуальные следы таких объектов. В нескольких галактиках они нашли длинные и почти идеально прямые «следы» из молодых звезд. По мнению исследователей, они возникают, когда сверхмассивная черная дыра, проходя через галактику, сжимает межзвездный газ с помощью своей гравитации, запуская образование звезд, передает портал.

18 января стало известно, что астрономы, участвующие в международном проекте Event Horizon Telescope, планируют в марте–апреле впервые в истории снять видео черной дыры. В качестве объекта съемки они выбрали тело размером с Солнечную систему и массой около шести миллиардов солнц.