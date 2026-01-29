Microsoft внедрила ИИ-агента Copilot в настольный Excel

Microsoft расширила функциональность настольных версий Excel для Windows и macOS, добавив в них ИИ-ассистента Copilot в режиме Agent Mode. Ранее эта возможность была доступна только в веб-версии сервиса, запущенной в декабре 2025 года, говорится в блоге компании.

© Microsoft

В Agent Mode пользователи могут формулировать задачу в чате, после чего ИИ-агент автономно заполняет или редактирует таблицы. Ассистент способен создавать новые листы и книги, формировать аналитические отчеты на основе загруженных данных или информации, найденной в интернете, а также исправлять ошибки в формулах и визуализировать показатели.

В интерфейсе чата реализован автоматический выбор ИИ-модели в зависимости от типа запроса. Эта функция доступна пользователям Microsoft 365 Copilot и подписчикам тарифов Microsoft 365 Personal, Family и Premium.

Для пользователей расширенных подписок предусмотрен ручной выбор моделей. В настоящее время доступны GPT-5.2 от OpenAI и Claude Opus 4.5 от Anthropic. Выбор этих моделей доступен для подписчиков Microsoft 365 Copilot и Microsoft 365 Premium.

