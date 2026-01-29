Роскосмос показал новые снимки циклона, который принес в Москву снегопады

Госкорпорация Роскосмос в четверг, 29 января, опубликовала спутниковый снимок циклона над Москвой, который стал причиной сильного снегопада в городе.

Циклон во вторник, 27 января, засняли космические аппараты «Электро-Л» и «Арктика-М».

— Аппараты Роскосмоса зафиксировали прохождение циклона, из-за которого в Москве третий день идет снегопад. Среднесуточная температура воздуха на 7–12 градусов ниже климатической нормы, — передает Telegram-канал госкорпорации.

© Роскосмос

26 января Роскосмос продемонстрировал этот же циклон, но в момент, когда он еще направлялся к столице. Фотографию также сделали спутники «Электро-Л» и «Арктика-М».

По словам ведущего научного сотрудника кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаила Локощенко, этот январь стал самым снежным в Москве за последние 203 года. Он добавил, что к 29 января на площадке Метеорологической обсерватории МГУ зафиксировали почти 92 миллиметра осадков.

В свою очередь главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что в январе в столице был установлен третий метеорологический рекорд по числу осадков за месяц.