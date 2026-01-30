Из-за надвигающихся аномальных морозов в небе над Подмосковьем возможно появление редкого оптического явления, известного как «ложное солнце». Об этом рассказала ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, при сильном похолодании и высокой влажности в атмосфере образуются мелкие кристаллы льда, через которые преломляется солнечный свет. В такие моменты при восходе или закате можно увидеть два или даже три светила одновременно. Наиболее вероятно это явление в Подмосковье и соседних районах, где ожидается пик холода.

Специалист уточнила, что подобные эффекты не считаются чем-то аномальным и напрямую связаны с особенностями состояния воздуха при экстремально низких температурах.

Ранее в соцсетях сообщалось о похожем явлении над Аляской, где в небе якобы наблюдали сразу четыре «солнца». Между тем в МЧС предупредили, что в Москве с 30 января по 3 февраля ожидаются морозы, при которых среднесуточная температура будет на 7–12 градусов ниже климатической нормы, передает агентство городских новостей «Москва».

