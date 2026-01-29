Телескоп Уэбба раскрыл карту Вселенной

Астрономы с помощью телескопа Джеймса Уэбба создали самую детальную карту темной материи, составляющей 85% материи Вселенной. Анализ искажений формы 250 тысяч галактик позволил реконструировать распределение невидимой массы с разрешением вдвое выше предыдущих карт. Карта охватывает эпоху 8–10 миллиардов лет назад и подтверждает космологическую модель Lambda-CDM.

На основе данных космического телескопа Джеймса Уэбба учёные представили беспрецедентно подробную карту распределения темной материи — загадочного компонента, составляющего подавляющую часть материи космоса. Наблюдения охватили участок неба площадью почти втрое больше видимого диска Луны, что позволило создать наиболее точную на сегодняшний день модель крупномасштабной структуры Вселенной. Об этом сообщило информационное агентство Reuters 28 января 2026 года.

Обычная материя, из которой состоят звёзды, планеты и всё наблюдаемое человечеством, составляет лишь около 15 процентов от общей массы материи во Вселенной. Остальные 85 процентов приходятся на темную материю, не взаимодействующую с электромагнитным излучением и потому невидимую напрямую даже самыми мощными телескопами. Её существование подтверждается косвенными гравитационными эффектами: скоростью вращения галактик, устойчивостью скоплений галактик и искривлением света от удалённых объектов при прохождении вблизи массивных космических структур.

Новая карта построена методом гравитационного линзирования — явления, при котором гравитация темной и обычной материи вдоль линии наблюдения вызывает микроскопические искажения формы примерно 250 тысяч далёких галактик. Анализ этих искажений позволил реконструировать трёхмерное распределение невидимой массы. По сравнению с предыдущей картой, составленной по данным телескопа «Хаббл», новая обладает вдвое большим разрешением, охватывает обширный участок космоса и простирается во времени до эпохи 8–10 миллиардов лет назад — ключевого периода активного формирования галактик.

Ведущим автором исследования выступила космолог-наблюдатель Диана Сконьямильо из Лаборатории реактивного движения НАСА в Калифорнии. Работа опубликована в журнале Nature Astronomy. Карта впервые с такой чёткостью визуализирует элементы космической паутины — крупномасштабной структуры Вселенной, состоящей из скоплений галактик, протяжённых нитей темной материи, вдоль которых распределены галактики и межзвёздный газ, а также обширных областей с пониженной плотностью массы.

Преимущество телескопа Уэбба, запущенного в 2021 году и начавшего полноценную работу в 2022-м, заключается в инфракрасном диапазоне наблюдений и светосиле, превышающей возможности «Хаббла» примерно в шесть раз. Это позволило зафиксировать значительно большее количество слабых и удалённых галактик, создав тем самым более плотную сетку опорных точек для анализа гравитационного линзирования. Увеличение количества наблюдаемых галактик и повышение качества изображений напрямую обеспечили рост точности карты распределения темной материи.

Полученные данные согласуются с общепринятой космологической моделью Lambda-CDM, описывающей эволюцию Вселенной от Большого взрыва до современного состояния. Согласно этой модели, темная материя формирует гравитационный каркас, на котором собираются галактики, группы и скопления, создавая наблюдаемую крупномасштабную структуру. Одновременно расширение Вселенной ускоряется под действием темной энергии — ещё одной невидимой компоненты космоса. Новая карта предоставляет наиболее детальное на сегодняшний день наблюдательное подтверждение роли темной материи как основы формирования космических структур в ранней Вселенной.