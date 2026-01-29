Мероитский некрополь раскрыл тайный погребальный код королевства Куш

На древнем кладбище у суданского города Кедурма археологи за последние сезоны раскопок собрали богатый набор погребальных вещей: даже после давнего разграбления в гробницах остались предметы роскоши, разложенные по строгому ритуальному принципу, как будто это "снаряжение" для пути в иной мир.

Материалы изучила команда под руководством археолога Мохамеда Башира из Хартума, результаты опубликованы в журнале Antiquity. Работы ведутся в Судане, на землях, которые около двух тысяч лет назад входили в состав королевства Куш - мощного соседа Египта. В этот период центр государства находился в Мероэ, а сама эпоха известна как мероитский период: время расцвета кушитской культуры, активной торговли вдоль Нила и собственного письма (мероитского), а также характерных для региона храмов и некрополей. Именно к мероитской традиции относится и Кедурма - важный пункт в долине Среднего Нила, возникший примерно в IV веке до н.э. и развивавшийся как заметный региональный центр.

Кладбище использовали примерно с III века до н.э. до IV века н.э.; оно занимало около четырех гектаров, а по оценкам специалистов, здесь могло быть до 1000 погребений. Пока раскопано 50 коллективных гробниц, где обнаружили около 135 останков взрослых и детей. Мародеры пришли сюда еще в древности, но "вымыть" все не смогли: сохранились ценные сосуды, в том числе привозные, и личные украшения, прежде всего металлические кольца и браслеты. Импортная керамика особенно важна, потому что показывает широкие связи Куша в мероитскую эпоху: товары и идеи циркулировали по Нилу и дальше, связывая дальние регионы.

Ключ к интерпретации дала не столько стоимость вещей, сколько их положение. Керамику клали ближе к голове, а украшения - у лодыжек. Авторы работы считают, что такая "схема" отражает устойчивую веру в загробную жизнь: правильно размещенные предметы должны были обеспечить умершему благополучный переход и нужный статус уже по ту сторону. В итоге некрополь Кедурмы показывает мероитский мир не только как торговый и политический, но и как мир ритуальных правил, где даже мелочи в захоронении работали как часть большого религиозного сценария.